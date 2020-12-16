В некоторых районах Якутии зафиксировали морозы ниже 50 градусов

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Температура ниже минус 50 градусов зафиксирована в четырех районах Якутии, из-за морозов там отменили очные занятия для школьников, сообщили ТАСС в среду в районных ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба).

В Верхоянском районе наблюдается температура от минус 49 градусов и ниже. 12 школ частично отменили свои очные занятия, полностью освободили учеников от очных уроков в селе Суордах, где температура воздуха составила минус 55 градусов. "Организации, детские сады [работают] в штатном режиме, а школы - на актированных днях [актированный день - день, в который по каким-то причинам запрещено производить работы вне производственных помещений, на открытом воздухе, что регистрируется составлением соответствующего акта]", - сказали в ЕДДС района.

Все классы в Амгинском, Намском и Чурапчинском районах, где температура составила минус 50 градусов мороза и ниже, освобождены в среду от очных занятий.

В Якутске утром в среду температура составила минус 48 градусов. Осадков преимущественно нет, наблюдается туман. "На дистанционном обучении ученики 1-8-х классов сегодня - свыше 39,1 тыс. с учетом 565 обучающихся, которые были на дистанте из-за ОРВИ и ковида. Обучение ведется платформами и сервисами, которыми пользуется школа", - сказал руководитель управления образования города Алексей Семенов.