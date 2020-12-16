Спрос на электронные подписи в России вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты Росреестра за девять месяцев 2020 года выдал около 5 тыс. сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Повышенный интерес можно объяснить ситуацией с распространением коронавируса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза. Одной из причин популярности услуги являлся введенный режим самоизоляции: россиянам стало необходимо получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью, не выходя из дома", - сказали в пресс-службе.

По данным палаты, чаще всего услугой пользовались в Москве, Петербурге, Саратовской области, ЯНАО и Московской области. Пик запросов на сертификаты пришелся на второй квартал. Во время ограничительных мер услугу оказывали только по предварительной записи, было исключено скопление людей в офисах приема документов, подчеркнули в пресс-службе.

Электронная подпись универсальна в применении, с ее помощью можно получить налоговый вычет, дистанционно зарегистрировать автомобиль, вести электронный документооборот, записать ребенка в детсад, оформить кредит, напомнили в кадастровой палате. При этом электронная подпись имеет юридическую силу, равную собственноручной подписи. Для получения сертификата электронной подписи в удостоверяющем центре кадастровой палаты необходимо сформировать запрос на сайте и оплатить услугу. Понадобятся паспорт, ИНН и СНИЛС. Срок действия сертификата - 15 месяцев, затем можно его обновить. В РФ около 500 удостоверяющих центров, выдающих электронные подписи.