В СПЧ предложили уточнить действия силовиков при обысках после дела Славиной

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым уточнить регламент действий сотрудников силовых ведомств и усилить контроль над ними, чтобы исключить связанные с обысками инциденты, подобные случаю с покончившей жизнь самоубийством нижегородской журналисткой Ириной Славиной. Об этом Фадеев заявил журналистам.

"Таких дел довольно много. Надо разобраться, зачем они (силовики - прим. ТАСС) это делают: то ли из-за непрофессионализма, то ли действительно кого-то хотят устрашать. Здесь нужно либо регламент [проведения обысков] переписывать, либо они его нарушают, чтобы в 6 утра приезжать к свидетелю такой командой. Каким-то образом нужно исключить подобные драматические истории", - сказал Фадеев.

Он добавил, что по итогам состоявшейся на прошлой неделе встречи с президентом, где затрагивалась эта проблема, рассчитывает на соответствующее поручение. "Будем налаживать взаимодействие, доносить нашу позицию", - подытожил глава СПЧ.

О действиях следственных органов в отношении Славиной рассказал 10 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский. Он пояснил, что журналистка была свидетелем по делу, но "следователю не хватило ума пригласить ее к себе на допрос". При этом у нее, по словам члена Совета, провели обыски с применением методов психологического давления.

Дело Славиной

Славина была главным редактором издания "Коза пресс". 2 октября она покончила с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать женщине помощь, но спасти ее не удалось.

За день до трагедии у журналистки прошел обыск. В СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия. Славиной назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.