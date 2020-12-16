Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

"Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга - сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас соцработникам необходимо оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. В сообщении подчеркивается, что речь идет о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях. "Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника, - пояснили в пресс-службе. - В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход".