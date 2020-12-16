Активист Котов вышел на свободу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Активист Константин Котов, осужденный в сентябре 2019 года за нарушение правил организации митинга, вышел на свободу. Об этом журналистам сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

"Котов освобожден из колонии в городе Покров Владимирской области. Его встретили супруга Анна Павликова, адвокаты и друзья", - сказала она.

Павликова проходит по уголовному делу участников молодежного сообщества "Новое величие".

Дело Котова

Котова осудили в сентябре 2019 года за нарушение правил организации митинга. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Суд назначил ему четыре года колонии, а апелляционная инстанция признала это решение законным.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивала на отмене приговора.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации заседание переносилось несколько раз. В итоге Мосгорсуд в ходе пересмотра дела назначил активисту новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

Адвокаты отмечали, что Котов уже может подавать прошение об условно-досрочном освобождении, при рассмотрении в суде которого будет учитываться и его характеристика из колонии, где приводится информация о выговорах и награждениях заключенного.