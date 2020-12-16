Кафе и рестораны Калужской области в Новый год смогут работать до двух часов ночи

ТАСС, 16 декабря. Время работы кафе, баров и ресторанов в Калуге, которая носит статус "Новогодней столицы России", в новогоднюю ночь продлят до двух часов ночи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Приняли решение ослабить в новогоднюю ночь ограничения. До двух часов ночи 1 января мы продлеваем работу предприятий общепита. Это не создаст опасности и позволит всем желающим отпраздновать Новый год в кафе и ресторанах", - говорится в сообщении.

В конце ноября в Калужской области запретили заведениям общественного питания работать с 24:00 до 06:00 и проводить развлекательные мероприятия в ночных и боулинг-клубах, караоке.

12 декабря проект "Новогодняя столица России" торжественно открылся в Калуге шествием Дедов Морозов и праздничной программой на площади Старый торг. Все мероприятия организованы при строгом соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Программа "Новогодней столицы России" продлится в Калуге до 9 января. Ожидается, что за это время гостями города станут порядка 150 тыс. туристов.

В Калужской области с ограничениями открыты также крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные, введен масочный режим в общественных местах, в транспорте. Обязателен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. По данным регионального оперативного штаба на 15 декабря, коронавирус выявлен у 18 333 человек, выздоровели 17 083 человека, 131 пациент с коронавирусной инфекцией умер. За сутки коронавирус подтвердился у 164 жителей региона.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе, при этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. Девятого января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.