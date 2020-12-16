Путин поздравил режиссера Светлану Дружинину с юбилеем

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил режиссера, сценариста и актрису Светлану Дружинину с юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За годы вдохновенного труда вы в полной мере реализовали свой неиссякаемый творческий потенциал, ярко проявили себя на актерском и режиссерском поприще. Ваш высочайший профессионализм и преданность искусству достойны самого искреннего уважения", - подчеркнул глава государства, пожелав имениннице здоровья и успехов.

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года. Популярность ей принесли роли в фильмах "За витриной универмага", "Дело было в Пенькове" и "Девчата". А режиссерским дебютом стала картина по роману Вениамина Каверина "Исполнение желаний", затем вышли ленты "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская" и "Принцесса цирка". Но знаменитой ее сделали фильмы "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".

Дружинина - президент Всероссийского фестиваля исторического кино "Вече". В 2020 году на Московском международном кинофестивале удостоилась спецприза "За многолетнее служение искусству кино". Ей присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989 год) и народной артистки РФ (2001 год). Награждена орденами Почета (2006 год) и Дружбы (2012 год), отмечена благодарностью президента РФ (2010 год).