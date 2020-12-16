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На Кубани при строительстве дороги обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен войны

Сотрудники Росгвардии по Краснодарскому краю уничтожили снаряд
© Пресс-служба Росгвардии/ТАСС

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Рабочие обнаружили при строительстве дороги в Славянском районе на Кубани боеприпас, который оказался авиабомбой ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны весом 100 кг. Снаряд уничтожили сотрудники Росгвардии по Краснодарскому краю, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"В ходе подготовительных работ по строительству дороги в пяти километрах от станицы Анастасиевской (Славянский район) обнаружен предмет, схожий с боеприпасом. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии выполнили обследование и установили, что это авиабомба (ФАБ-100) весом 100 кг времен войны", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что снаряд уничтожен сотрудниками при соблюдении необходимых мер безопасности.

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