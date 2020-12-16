В Липецкой области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 16 декабря. Власти Липецкой области продлили до конца 2020 года самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении главы региона о мерах по борьбе с COVID-19, изменение сроков внесено в него в среду.

"Продлить [самоизоляцию для людей старше 65 лет] с 17 декабря по 30 декабря текущего года", - говорится в постановлении.

Постановление администрации Липецкой области о дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе приняли 26 марта. В регионе ввели обязательный масочный режим, запретили массовые мероприятия, заполняемость кафе и ресторанов не должна превышать 50%.

За последние сутки в Липецкой области выявили 160 случаев коронавируса, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 13 593, из них 10480 человек выздоровели, 181 пациент умер. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 734 454 случая заражения, выздоровели 2 176 100 человек, умерли 48 564.