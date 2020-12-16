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Пандемия COVID-19

В Липецкой области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Она будет действовать до конца года

ТАСС, 16 декабря. Власти Липецкой области продлили до конца 2020 года самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении главы региона о мерах по борьбе с COVID-19, изменение сроков внесено в него в среду.

"Продлить [самоизоляцию для людей старше 65 лет] с 17 декабря по 30 декабря текущего года", - говорится в постановлении.

Постановление администрации Липецкой области о дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе приняли 26 марта. В регионе ввели обязательный масочный режим, запретили массовые мероприятия, заполняемость кафе и ресторанов не должна превышать 50%.

За последние сутки в Липецкой области выявили 160 случаев коронавируса, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 13 593, из них 10480 человек выздоровели, 181 пациент умер. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 734 454 случая заражения, выздоровели 2 176 100 человек, умерли 48 564.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19
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