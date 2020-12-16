Прокуратура на Урале проверит информацию об издевательствах над детьми в приемной семье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области получила обращение о том, что жительница поселка Павда ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

Ранее в среду Telegram-канал Mash опубликовал историю шестнадцатилетней девочки, которая сбежала из приемной семьи в поселке Павда. По словам девушки, которая находится в реабилитационном центре, приемная мать издевалась над детьми.

"В прокуратуру поступило обращение, согласно которому жительница поселка Павда Новолялинского городского округа ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит все доводы поступившего обращения, будет дана правовая оценка действиям приемной матери", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также будет дана оценка работе должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки по работе с данной семьей.