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Прокуратура на Урале проверит информацию об издевательствах над детьми в приемной семье

Об издевательствах рассказала шестнадцатилетняя девочка, которая сбежала из приемной семьи в поселке Павда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области получила обращение о том, что жительница поселка Павда ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

Ранее в среду Telegram-канал Mash опубликовал историю шестнадцатилетней девочки, которая сбежала из приемной семьи в поселке Павда. По словам девушки, которая находится в реабилитационном центре, приемная мать издевалась над детьми.

"В прокуратуру поступило обращение, согласно которому жительница поселка Павда Новолялинского городского округа ненадлежащим образом заботится о шестерых приемных детях. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит все доводы поступившего обращения, будет дана правовая оценка действиям приемной матери", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также будет дана оценка работе должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки по работе с данной семьей.

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