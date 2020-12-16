Ограничения в Германии, маски на семейных праздниках. Главное о коронавирусе за 16 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 734 454 случая заражения, из них новых — 26 509. За сутки умерли 596 человек, за весь период — 48 564.
- Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации в России.
- Заразился народный артист РФ Сергей Маковецкий, он находится на домашнем лечении и чувствует себя нормально.
- Минтруд дополнил перечень причин инвалидности, включив в него осложнения у медицинских работников, вызванные коронавирусом.
- Минздрав внес прививку против инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Москва
- Всего зафиксировано 708 530 случаев заражения, из них новых — 5028. Госпитализированы 1732 пациента.
- Москвичи могут рассчитывать на возвращение к жизни без ограничений только после массовой вакцинации, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также считает, что в городе нет необходимости в жестком локдауне. Главное из выступления мэра перед Мосгордумой читайте здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 73,6 млн случаев заражения, умер 1 639 061 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Германии вступают в силу новые карантинные ограничения, предварительно они будут действовать до 10 января, но их могут продлить до апреля.
- Комендантский час в Турции (его вводят с 31 декабря по 4 января) не будет распространяться на иностранных туристов.
- ВОЗ советует носить маски на семейных праздниках.
- Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся.