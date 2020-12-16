СК посмертно наградил Кристину Кузенкову за спасение тонувшего ребенка под Смоленском

ТАСС, 16 декабря. Руководитель следственного управления СК РФ по Смоленской области Анатолий Уханов вручил медаль "Доблесть и отвага" матери школьницы Кристины Кузенковой, погибшей при спасении тонувшего в реке ребенка. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления.

"Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина посмертно награждена медалью "Доблесть и отвага" учащаяся Угранской средней школы 14-летняя Кристина Кузенкова. Сегодня в актовом зале районной администрации в торжественной обстановке руководитель следственного управления [Анатолий Уханов] вручил медаль матери Кристины - учителю математики Угранской средней школы Кузенковой Елене Васильевне", - говорится в сообщении.

Уханов выразил благодарность женщине за воспитание дочери и оставил свои личные контактные данные, чтобы семья Кристины могла в любой момент при необходимости обратиться к нему за помощью, отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, 29 мая 2019 года в районе деревни Вознесения трое малолетних мальчиков находились около реки Угры и зашли в воду, при этом один из них не умел плавать, мальчика начало уносить течением, он стал тонуть. "На помощь без промедления бросилась Кристина. Ей удалось спасти ребенка, однако у самой сил не осталось. Находившийся на берегу рыбак, увидев происходящее, подплыл к детям, вытащил тонувшего, но девочку спасти не удалось", - добавили пресс-службе.