Мордовия и АСИ займутся подготовкой кадров в рамках национальной социальной инициативы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Республика Мордовия присоединится к национальной социальной инициативе "Агентства стратегических инициатив", в частности, планируется совместная подготовка кадров, в том числе для соцсферы. Об этом ТАСС рассказал глава Республики Мордовия Артем Здунов по итогам встречи с главой АСИ Светланой Чупшевой.

Механизмы национальной социальной инициативы направлены на выявление и устранение барьеров при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку, а также повышение эффективности процессов в деятельности организаций социальной сферы и др.

"Больше всего мы говорили про национальную социальную инициативу, потому что это и есть качество жизни людей, то, чего ждут избиратели. Качество работы медицинских учреждений, школ, поэтому к этому проекту мы сейчас присоединяемся. <...> Для нас важен вопрос кадровых составляющих. Надо обучать и тех, кто оказывает эти услуги, и общественников. И делать это совместно с [АСИ]. Большое внимание уделим работе с нашими ВУЗами", - рассказал Здунов.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов - российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.