{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом

В Госдепе при этом заявили, что тест на инфекцию у госсекретаря США показал отрицательный результат
Госсекретарь США Майкл Помпео Nicholas Kamm/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Nicholas Kamm/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента США. При этом он подчеркнул, что у самого Помпео коронавирусной инфекции в результате теста не обнаружено.

"Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным", - сказал этот американский дипломат. Тем не менее, по его словам, Помпео, следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, "будет находиться на карантине".

"За ним [Помпео] внимательно наблюдает команда медиков Госдепартамента", - заверил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что по соображениям неприкосновенности права на личную жизнь власти США не уточняют, кто именно является тем инфицированным, из-за контакта с которым Помпео пришлось самоизолироваться.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Ограничения в Германии, маски на семейных праздниках. Главное о коронавирусе за 16 декабря
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью