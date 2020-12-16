В Петербурге впервые оштрафовали сотрудников бара за работу после 23:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тыс. рублей менеджера бара за то, что заведение после 23:00 мск продолжало обслуживать гостей, несмотря на запрет работы в это время из-за пандемии коронавируса. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, суд впервые принял такое решение.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Наталью Крупнову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе, пояснив, что ранее за подобные нарушения привлекали по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и юридических лиц.

Согласно материалам дела, Крупнова является менеджером бара "Мундштук". В конце ноября в отношении нее составляли протокол за то, что в баре проверяющие обнаружили посетителей, которые находились там после 23:00.

На суде Крупнова пояснила, что компания гостей пришла в бар около восьми часов вечера и задержалась, однако после 23:00 заказы у них никто не принимал, а персонал просто ждал, пока они доедят и допьют заказанное. Впрочем, свидетели по делу сообщили в суде, что сотрудники бара не говорили им, что нахождение в заведении после 23:00 запрещено, а также их никто не просил уходить. Другие свидетели сообщили суду, что они пришли в бар около двух часов ночи и сделали заказ, который принесли, а еще один мужчина сообщил, что примерно в это же время приобрел в баре бутылку водки.