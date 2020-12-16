ВОЗ: вакцины от COVID-19 первого поколения остановят пандемию при высокой доле привитых

МОСКВА,16 декабря./ТАСС/. Первое поколение вакцин от нового коронавируса остановит пандемию только при высокой доле иммунизированного населения. Такое мнение высказала в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Чем более высокая доля вакцинированных, тем быстрее будет снижаться число зараженных. Барьер вирусу будет большой, и вспышки будут меньше и меньше. Поэтому да, конечно, есть возможность" , - сказала она, отвечая на вопрос, смогут ли вакцины первого поколения остановить пандемию.

Вуйнович отметила, что приоритетными для человечества являются проблемы общего доступа к вакцинам и их массовое производство. "ВОЗ работает с каждой страной, у которой есть сложности, чтобы разработать план по вакцинации", - добавляет она.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, другая - центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.