Пензенская область потратит 5 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

ПЕНЗА, 16 декабря. ТАСС. Финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения в Пензенской области в 2021-2025 годах составит более 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства региона.

"Губернатор Иван Белозерцев утвердил региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. С 1 января 2021 года Пензенская область приступает к реализации нового масштабного проекта, направленного на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей муниципальных районов. Всего на эти цели за пять лет предусмотрено более 5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов", - отмечается в сообщении.

Программа модернизации предусматривает строительство, реконструкцию и капремонт медучреждений, приобретение нового оборудования и транспорта для доставки медиков до пациентов и пациентов до медицинских организаций.

"В течение пяти лет будет произведена замена 200 медицинских объектов, построены вновь врачебная амбулатория в селе Норовка Нижнеломовского района и поликлиника для обслуживания взрослого населения в Кузнецке. В 49 медицинских объектах будет проведен капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

В рамках программы будет приобретено 144 автомобиля и более 1 тыс. единиц медицинского оборудования для нужд межрайонных, районных, участковых больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Как отметили в пресс-службе правительства Пензенской области, во время пандемии коронавируса важным остается кадровый вопрос в сфере здравоохранения. Для его решения запланирована работа с использованием механизма целевого обучения студентов и ординаторов. "Только в 2020 году по целевому направлению поступили 167 студентов на первый курс специалитета и 106 - по программам ординатуры", - отметили в пресс-службе.