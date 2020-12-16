Минздрав внес прививку от коронавируса в календарь профилактических прививок

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ внес прививку против коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, календарь дополняется прививкой "против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2".

Отмечается, что к приоритету по вакцинации первого уровня относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями. К приоритету второго уровня - работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие. В приоритет третьего уровня входят государственные гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в колледжах и вузах, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Вакцинация против коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря.