Франция начнет первую фазу вакцинации в конце декабря

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Французские власти намерены начать первую фазу программы вакцинации в последнюю неделю декабря. Об этом премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил в среду, выступая в Национальном собрании на слушаниях, посвященных проблемам вакцинации французского населения.

"В ближайшие дни, 21 декабря, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) должно принять решение по использованию вакцин. Мы рассчитываем, что в последнюю неделю декабря мы сможем начать первую фазу вакцинации во Франции, если для этого сложатся необходимые условия", - сказал премьер. Первой фазой будут затронуты самых пожилые граждане Франции, живущие в домах престарелых.

"В начале января меры в рамках первой фазы будут расширены", - подчеркнул Кастекс. Он уточнил, что в ходе первой фазы будет вакцинировано порядка 1 млн человек, подвергающихся наибольшей опасности заболеть COVID-19. "Первая фаза продлится от 6 до 8 недель, так как необходимо соблюдать 21 день между первой и второй инъекцией", - уточнил он.

"В ходе второй фазы будет вакцинировано порядка 14 млн человек <...> "В конце весны во Франции начнется третья фаза вакцинации, которая будет касаться остальной части населения", - сообщил премьер.

Согласно его данным, Франция "заказала 200 млн доз для вакцинации 100 млн человек с учетом того, что необходимо будет делать по две инъекции".

Вакцины закупаются

По словам Кастекса, властями закуплены на настоящее время вакцины компаний Pfizer и Moderna, но в дальнейшем страна может приобрести еще вакцины как минимум двух марок, если они с успехом пройдут испытание и будут допущены к применению.

Вакцинация во Франции будет проводиться добровольно и только после того, как Верховный комитет по здравоохранению утвердит условия и порядок применения вакцины. Людям будет представлена возможность сделать прививки на дому. Также будет обеспечены меры по мониторингу больных, находящихся у себя дома. Кампания вакцинации будет проходить в условиях полной гласности.

"Нынешняя эпидемия - самая тяжелая во Франции за последние более чем 100 лет. Вторая ее волна, наносящая удар по Европе с конца осени, крайне сильная. Вирус не только не теряет своей силы - он продолжает активно распространяться, приводит ко все новым жертвам, захватывает все новые территории. Причем он действует по неким правилам, которые по-прежнему не понятны нашим ученым", - признал премьер-министр Франции.