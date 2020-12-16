В Роспотребнадзоре сообщили, что Петербург вышел на плато заболеваемости по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург вышел на плато заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

"Я могу совершенно точно сказать, что мы вышли на плато и мы держимся на этом плато уже на протяжении нескольких дней", - сказала Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По ее словам, сегодня в городе эпидемиологическая ситуация остается напряженной: регистрируются порядка 70 случаев на 100 тыс. человек, в среднем это около 3,7 тыс. зараженных в сутки.

"Мы должны устоять на этом плато и не свалиться в увеличение количества заболевших, которых необходимо госпитализировать. Пока медицина города справляется со сложившейся ситуацией, я надеюсь, что мы можем удержать устоявшуюся ситуацию и преодолеть это общими усилиями", - отметила Башкетова.

По последним данным, в Петербурге выявили 185 780 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 105 665 человек, умерли 6 529. За последние сутки в городе выявили 3 758 случаев заражения.