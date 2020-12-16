В Карелии ожидают заключения нового соглашения по программе сотрудничества с ЕС

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Новое соглашение между Евросоюзом и Россией по программе приграничного сотрудничества "Карелия" планируется подписать в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития республики, которое совместно с представителями финских регионов входит в комитет по подготовке программного документа для нового соглашения.

"Предполагается, что соглашение будет подписано в 2022 году. После этого будет возможно начать процедуры отбора проектов в 2023 году", - рассказали в ведомстве.

В 2020 году, в последний год действия предыдущего соглашения программы приграничного сотрудничества в еврорегионе "Карелия", стороны начали подготовку нового программного документа, рассчитанного до 2027 года. Для работы над ним в комитет вошли представители Минэкономразвития и МИД РФ, Министерства экономики и занятости и Министерства иностранных дел Финляндии, а также представители Минэкономразвития Карелии и региональных союзов Северной Карелии, Кайнуу и Северной Остроботнии (Финляндия).

"В соответствии с последними решениями Европейской комиссии программный документ должен быть сформирован и направлен на согласование до конца 2021 года. После определения объемов финансирования программ приграничного сотрудничества, во второй половине 2021 года, начнется работа по подготовке соглашения о финансировании и реализации программы "Карелия", - рассказали в Минэкономразвития Карелии.

Какие проекты были реализованы

В предыдущие годы при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества в Карелии были реализованы около 400 проектов в сфере культуры, ЖКХ, экологии, транспорта, спорта, туризма и бизнеса с привлечением нескольких десятков миллионов евро.

В Карелии вместе с финскими партнерами были построен международный пункт пропуска "Суоперя" в Лоухском районе и реконструирована дорога до пункта пропуска "Сювяоро" в Лахденпохском районе, модернизированы канализационные очистные сооружения в Сортавале, открыт визит-центр национального парка "Паанаярви", а также запущен лесоперерабатывающий завод в поселке Импилахти Питкярантского района.

В рамках нового соглашения планируется продолжить работу над новыми туристическими маршрутами, модернизацией пунктов пропуска и дорожной инфраструктуры, а также создать условия для пересечения российско-финляндской границы на территории Карелии по единой электронной визе. Режим электронных виз может начать действовать в республике в 2021 году.

Координирующий центр регионального приграничного сотрудничества еврорегиона "Карелия" был учрежден в 2000 году. Организация занимается разработкой и продвижением взаимовыгодных проектов с привлечением внешнего финансирования, а также помогает местному самоуправлению, организациям, предприятиям, частным лицам в работе с партнерами из Финляндии.