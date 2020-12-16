В Алуште после новогодних праздников введут графики подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Город Алушта в Крыму после новогодних праздников перейдет на график подачи воды, сообщила в среду на своей странице в Facebook глава администрации Галина Огнева.

Власти курортного города с 23 сентября 2002 года ввели ночные ограничения подачи воды для населения Алушты, поселков Партенит и Малый Маяк из-за низкого объема воды в Изобильненском водохранилище.

"Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график", - написала Огнева.

Она добавила, что "водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона". "О всех изменениях в подаче воды потребителям администрация города будет сообщать заблаговременно", - добавила Огнева.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.