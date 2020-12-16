Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах РФ в ближайшие дни температура резко упадет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Погодный кульбит" ожидается в нескольких регионах России, где с 17 по 19 декабря температура резко упадет с аномально высоких показателей до аномально низких. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Ситуация такова, что на юге европейской части России опять формируется антициклон. На юго-востоке и востоке европейской части России заметное понижение температуры. Причем, если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале, температура выше нормы на 3-5 градусов, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6-8 градусов. Вот такой кульбит совершит погода", - сказал он.

По словам Вильфанда, ночная температура в этих регионах в субботу упадет до 16-20 градусов мороза. "Это будет касаться и Среднего Урала, и Екатеринбурга, и Татарстана. Заметное понижение будет", - отметил метеоролог.