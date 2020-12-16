Сербия готова сотрудничать с РФ по вопросам вакцины от коронавируса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сербия готова к сотрудничеству с Россией по вопросам борьбы с пандемией коронавируса и в области совместного производства вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Я хочу сказать, что мы открыты для сотрудничества [с Россией]. Мы хотим, чтобы [Россия и Сербия] вместе работали в направлении совместного производства вакцины и в остальных направлениях по борьбе с коронавирусом и другими болезнями", - сказал он.

Лончар также поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставление Сербии российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований. "От других стран таких шагов не было, только от России. У нас есть лаборатория, которая изучает лекарства, сейчас изучает качество российской вакцины", - добавил министр.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Сербия подтвердили намерение развивать сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе в разработке вакцины.

3 декабря Вучич сообщил, что пробная партия из 20 доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию. Вакцину переправили в институт Торлак для проведения исследований местными специалистами.