Pfizer пообещала проверить данные об аллергической реакции у медработника на вакцину

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Американская компания Pfizer тщательно проверит данные о возникновении у медицинского работника в штате Аляска сильной аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную ей в партнерстве с германской BioNTech. Об этом в Pfizer сообщили в среду телекомпании CNN .

"У нас нет всех подробностей сообщения из Аляски о потенциально сильной аллергической реакции, но мы активно взаимодействуем с медицинскими властями штата", - отметили в компании.

"Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о возникновении сильных аллергических реакций после применения вакцины и при необходимости обновим перечень [противопоказаний]. Инструкция по применению включает ясные предупреждения и предосторожности, которые требуется учитывать во время лечения и ухода за больными при возникновении анафилактических случаев", - добавили в компании.

Медицинские власти Великобритании рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования от коронавируса нового типа препаратом Pfizer и BioNTech. Как сообщил 9 декабря главный врач Национальной службы здравоохранения Англии профессор Стивен Поуис, у двух пациентов, которые получили 8 декабря данный препарат, возникла аллергическая реакция.

Как информировала в среду газета The New York Times, у медработника на Аляске после прививки развилась сильная аллергическая реакция. Этот человек госпитализирован, его состояние стабильное.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Эффективность препарата составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней). В понедельник в США началось применение препарата.