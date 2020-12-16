Родственники почти 400 умерших из-за коронавируса медиков получили выплаты

"По данным Фонда соцстрахования (ФСС) России, в РФ по состоянию на 15 декабря 2020 года в рамках исполнения указа произведено выплат нарастающим итогом на сумму более 11,064 млрд рублей, из них на основании подпункта "а" пункта 2 указа (в случае смерти медработника) было произведено 395 выплат на сумму 1,07 млрд рублей", - следует из материалов.

Также уточняется, что в адрес Минздрава поступают многочисленные обращения о дополнении перечня категорий сотрудников медорганизаций, имеющих право на дополнительные страховые гарантии, немедицинскими работниками. "В настоящее время Минздравом России подготовлен проект указа президента <...> о предоставлении права на дополнительные страховые гарантии немедицинскими работниками, которые непосредственно работают или контактируют с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию, заражение которой произошло при исполнении трудовых обязанностей", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что согласно анализу данных, общее число немедицинских работников, которые формально уже подпадают под страховой случай, составляет почти 17 тыс. человек. "Предполагаемые затраты на компенсацию соответствующих расходов по 2020 году составят 1 491 411 063 рублей, далее - ежегодно с учетом уровня заболеваемости", - следует из документа.

Ранее правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых, на фоне заражения коронавирусом, работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.