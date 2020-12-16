МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 10 171 человек с коронавирусом. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 16 декабря в городе выявлено 708 530 случаев заражения, из них 5 028 за последние сутки. Выздоровели 545 430 человек.

Коронавирусом в мире заразились около 73,5 млн человек, более 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 734 454 случая заражения, выздоровели 2 176 100 человек, умерли 48 564. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.