В РФПИ считают, что комбинация "Спутника V" с AstraZeneca покажет большую эффективность

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в комбинации с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, может повысить совокупную эффективность препаратов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN .

"Мы уверены, что все разработанные вакцины [от коронавируса] многообещающие, у нас отличные результаты. И комбинация с AstraZeneca, мы верим, может показать большую эффективность [действия вакцинных препаратов]", - сказал он.

Ранее компания AstraZeneca сообщила о начале программы исследований в сотрудничестве с НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" по комбинации своей собственной вакцины от коронавируса и российского препарата "Спутник V". В свою очередь в РФПИ сообщили, что клинические испытания комбинации вакцины AstraZeneca в сочетании с аденовирусным вектором человека типа Ad26 "Спутник V" начнутся до конца этого года.