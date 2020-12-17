Ансамбль Александрова поздравит героев Отечества в Большом зале консерватории

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова выступит в четверг в Большом зале Московской консерватории с программой, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченной ко Дню Героев Отечества. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба коллектива.

День героев Отечества отмечается в России 9 декабря.

"Мы рады, что в Год памяти и славы ансамбль выступит на сцене Большого зала Московской консерватории, выступит, несмотря на особые обстоятельства и связанные с ними ограничения", - привели в пресс-службе слова начальника ансамбля - художественного руководителя, полковника Геннадия Саченюка.

В исполнении солистов, хора и оркестра прозвучат любимые несколькими поколениями военные песни: "Священная война", "Эх, дороги", "На солнечной поляночке", "Смуглянка", "Майский вальс", "День Победы" и другие.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.