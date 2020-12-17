Информационные системы экологической безопасности России признали неэффективными

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Счетная палата провела анализ государственных информационных систем (ГИС) России в сфере экологической безопасности и пришла к выводу, что пока они недостаточно эффективны.

Исследование экологических ГИС проводилось за период с 2015 года до текущего периода 2020 года.

"Анализ государственных информационных систем в сфере экологической безопасности показал, что в настоящее время они не являются эффективным механизмом решения задач и достижения цели Стратегии экологической безопасности. <...> Основным риском является отсутствие полной и достоверной информации в сфере экологической безопасности и создание (модернизация) информационных систем, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям", - говорится в результатах исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Кроме того, по данным Счетной палаты, подтвержден риск завышения начальной цены контракта и неэффективного использования федеральных средств при осуществлении закупок на выполнение работ по созданию и эксплуатации ГИС.

По информации Счетной палаты, Минприроды уже ознакомилось с результатами исследования. "Минприроды России проведет детальный и комплексный разбор выявленных недостатков и предпримет все необходимые меры по устранению и недопущению их возникновения в дальнейшем", - сообщили в министерстве.

По данным Минприроды, по проекту "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций" Росгидромет вышел на запланированные показатели, отставание имело место в 2019 году, в период старта проекта. А ГИС "Наша природа" еще не прошла процедуру государственной регистрации и поэтому не может эксплуатироваться.