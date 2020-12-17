Экс-глава Хабаровского края Фургал пожаловался членам ОНК на скуку в СИЗО

ТАСС, 17 декабря. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на то, что ему скучно находиться в СИЗО "Лефортово". Об этом журналистам сообщила член ОНК Марина Литвинович, посетившая обвиняемого в этом изоляторе.

"Фургал постригся, выглядит хорошо, помолодевшим. Читает книгу Глеба Павловского "Ироническая империя". Удивляется, как это такую книгу пропустили в СИЗО. Фургал всем передает пожелания добра и здоровья. Говорит нам, уходя: "Скучно тут. Надоело", - рассказала правозащитница.

По ее словам, бывший глава Хабаровского края так и не смог получить пока ни одного письма, которые ему пишут знакомые и близкие, так как следователь не разрешает этого.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (дал признательные показания, отпущен под домашний арест), инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.