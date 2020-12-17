В Думу внесли поправку об обеспечении жертв репрессий жильем за счет федерального бюджета

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Государственную думу поправку к проекту закона об уточнении порядка обеспечения жильем жертв политических репрессий, в которой говорится, что оно должно предоставляться за счет федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС один из авторов, депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

26 ноября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об уточнении порядка обеспечения жильем жертв политических репрессий. Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 10 декабря 2019 года. Проектом предусматривается, что в случае возвращения (при намерении возвратиться) на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей, обеспечиваются жильем на основании регионального законодательства независимо от срока их проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются, места жительства и имущественного положения.

"В законопроекте, который принят в первом чтении, не сказано, за чей счет репрессированные должны быть обеспечены жильем, а порядок их обеспечения отдается на откуп регионального законодательства. В наших поправках четко говорится, что жилье обеспечивается за счет федерального бюджета", - сказал Шаргунов.

Парламентарий считает бессмысленным возлагать дополнительную финансовую нагрузку на регионы. "Наши поправки дают реальный шанс пострадавшим добиться справедливости и при этом не нарушают права других нуждающихся людей", - уверен Шаргунов. По его словам, единовременная выплата на строительство или приобретение жилья должна быть предоставлена не позднее года со дня подачи заявления. Депутат выразил надежду на поддержку инициативы кабмином и профильным думским комитетом.

Помимо него, разработчиками поправки стали Галина Хованская ("Справедливая Россия") и Николай Гончар ("Единая Россия").