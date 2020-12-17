Правительство Словении продлило срок действия режима эпидемии в стране до 17 января

ЛЮБЛЯНА, 17 декабря. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение о продлении действия режима эпидемии на всей территории страны сроком на один месяц, до 17 января. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в среду на его сайте .

"Текущая эпидемическая ситуация в отношении распространения коронавируса требует повторного, но ограниченного по времени объявления эпидемии на всей территории Словении, поскольку во всех статистических регионах достигнут или превышен уровень заболеваемости, необходимый для объявления данного режима", - говорится в постановлении правительства. Соответствующий указ вступит в действие 19 декабря и будет действителен на протяжении 30 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 100 373, умерли 2 190 человек.

Режим эпидемии действует на всей территории Словении с 19 октября: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 (с 23:00 до 08:00) действует комендантский час. Жителям четырех из 12 регионов с наилучшей эпидемической ситуацией разрешено выезжать за границы муниципалитета проживания при наличии установленного приложения для контроля за заразившимися коронавирусом.