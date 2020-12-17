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Пандемия COVID-19

Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса

Сервис может удалять сообщения, которые содержат ложные заявления о побочных эффектах вакцинации или утверждают, что вакцины используются для нанесения вреда людям или контроля над ними
© AP Photo/Matt Rourke

ТАСС, 17 декабря. Администрация сервиса Twitter будет со следующей недели удалять записи, содержащие недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса.

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В заявлении, размещенном в среду в блоге Twitter, уточняется, что могут быть удалены сообщения, которые содержат "ложные утверждения, что вакцинация и вакцины используются для преднамеренного нанесения вреда людям или контроля над ними", "ложные и ранее опровергнутые заявления о побочных эффектах вакцинации", а также утверждения, что коронавируса не существует и вакцинация от него не требуется.

Администрация сервиса также уточнила, что с начала 2021 года сообщения, содержащие непроверенную информацию или слухи о вакцинах, будут помечены как спорные.

В настоящее время Twitter уже удаляет сообщения, которые содержат ложную информацию о происхождении и способах передачи коронавируса, ставят под сомнение необходимость соблюдения мер предосторожности, а также преуменьшают риск заражения или смерти от вируса.

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