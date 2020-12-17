В 2021 году в Приморье сдадут 1,2 тыс. квартир по программе "Арендное жилье"

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья в 2021 году сдадут 1,2 тыс. квартир по льготной программе "Арендное жилье" для работников бюджетных учреждений, сообщила ТАСС председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"В следующем году мы собираемся сдать порядка 1,2 тыс. квартир, в частности, в Большом Камне, Камне-Рыболове, Уссурийске, Владивостоке. Арендный платеж за такое жилье почти вполовину меньше рыночной стоимости. В корпорации развития жилищного строительства сформирован специальный фонд, цена вопроса - 5 млрд рублей, но все эти деньги уже расписаны, и, если мы пойдем такими темпами, придется пополнять уставный фонд корпорации", - сказала Щербина.

Она напомнила, что первые 15 медиков уже заселились, в начале 2021 года планируется сдать еще 300 квартир. Учреждения компенсируют часть арендных платежей учителям, врачам, работникам культуры и другим. Через полгода арендаторы получат право выкупа жилья, в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа от корпорации.

Если специалист уволится из бюджетного учреждения, он будет оплачивать жилье самостоятельно. Кроме того, уточнила Щербина, часть квартир в таких домах планируется резервировать для молодежи. Инициатива регионального правительства призвана удержать местных молодых специалистов в регионе, а в будущем - привлечь профессионалов из других субъектов РФ.