Майкл Пенс сделает прививку от COVID-19 в присутствии прессы 18 декабря

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс в присутствии журналистов сделают прививки от COVID-19 18 декабря в Белом доме "ради укрепления доверия" к вакцине у американцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба американского лидера.

"В пятницу, 18 декабря, вице-президент Майкл Пенс и вторая леди Карен Пенс публично сделают прививки от COVID-19 с целью содействовать безопасности и эффективности вакцины, а также ради укрепления доверия [к вакцине] среди американцев. К вице-президенту и второй леди присоединится начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс, который также сделает прививку. Это мероприятие пройдет в Белом доме", - отмечается в сообщении.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. В понедельник в США началось применение препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее выразил надежду на то, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.