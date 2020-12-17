Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть (Хабаровский край), в четверг возобновила работу после улучшения погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинское морское пароходство".

"Переправа открылась. Паром "Сахалин-8" вышел из порта Ванино Хабаровского края сегодня утром и направляется к Сахалину. Остальные паромы пока находятся в ванинском порту", - сказали в компании.

Ранее спасатели объявили на территории ряда районов области штормовое предупреждение на 14-17 декабря. Циклон принес на острова метель и сильный ветер. Паромная переправа закрылась 15 декабря. Также из-за непогоды было нарушено воздушное сообщение между югом и севером Сахалина.

Сейчас на юге Сахалина и на территории северной группы Курильских островов спокойная безветренная погода, осадков нет. На севере Сахалина и на южной группе Курильских островов отмечается умеренный ветер и легкая метель.