Приморье планирует в 2021 году купить вертолеты для транспортировки пациентов с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья в 2021 году намерены приобрести два вертолета для санавиации, которые позволят транспортировать инфекционных больных, в том числе с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам в четверг министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

"На следующий год планируется, что из средств бюджета в той или иной форме в лизинг или в форме рассрочки платежа будет приобретена санитарно-авиационная техника, которая будет больше по размеру, будет позволять транспортировать пациентов в лежачем положении, при этом изолировав кабину пилота. Речь идет о двух [единицах транспорта]", - сказала Худченко.

Она уточнила, что имеющийся санитарно-авиационный транспорт этого делать не позволяет.

По данным пресс-службы правительства края, за сутки в Приморье выявлено 244 случая заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 25 944. Выздоровели с инфекцией за сутки 186 пациентов, всего выздоровевших - 18 316. Всего умерли 308.