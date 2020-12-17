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Пандемия COVID-19

Reuters: министр внутренних дел США заразился коронавирусом

У Дэвида Бернхардта нет симптомов заражения, он продолжит работать из дома

ТАСС, 17 декабря. Американский министр внутренних дел Дэвид Бернхардт заразился новым коронавирусом. Об этом в четверг со ссылкой на представителя ведомства сообщило агентство Reuters.

По его данным, у Бернхардта отсутствуют симптомы заражения, он продолжит работать из дома.

В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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