Reuters: министр внутренних дел США заразился коронавирусом

ТАСС, 17 декабря. Американский министр внутренних дел Дэвид Бернхардт заразился новым коронавирусом. Об этом в четверг со ссылкой на представителя ведомства сообщило агентство Reuters.

По его данным, у Бернхардта отсутствуют симптомы заражения, он продолжит работать из дома.

В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.