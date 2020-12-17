Платформа Coursera назвала самые востребованные курсы 2020 года среди пользователей из РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Самые популярные курсы этого года на крупнейшей образовательной платформе Coursera среди пользователей из России связаны с программированием, психическим здоровьем и изучением английского языка. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе платформы.

"В топ-5 курсов в России вошли "Нейролингвистика" от СПбГУ, "Основы программирования на Python" от НИУ ВШЭ, "Научитесь учиться: мощные умственные инструменты, которые помогут вам овладеть сложными предметами" от Университета Макмастер и Калифорнийского университета в Сан-Диего, "Английский язык для развития карьеры" от Пенсильванского университета и "Наука о благополучии" от Йельского университета", - привели в пресс-службе слова исполнительного вице-президента по контенту Бетти Ванденбош.

Если говорить обо всем мире, то самые востребованные курсы этого года направлены на формирование продуктивных привычек и исследование способов повышения личного счастья, изучение COVID-19, развитие необходимых для работы навыков и поиск личных увлечений.

В пресс-службе платформы отметили, что в этом году в связи с пандемией число слушателей курсов значительно выросло.

"В 2020 году рекордное количество людей обратилось к онлайн-обучению как к источнику надежды, роста и стойкости в условиях экономической неопределенности и сбоев в образовательном и рабочем процессах. С марта на Coursera было более 69 млн записей на курсы, что примерно на 430% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщила Ванденбош.