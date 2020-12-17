В Приморье за год создали 6,8 тыс. мест для дополнительного образования школьников

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" позволил в 2020 году создать в Приморье более 6,8 тыс. мест для дополнительного образования школьников. На эти цели из регионального и федерального бюджетов было выделено 45 млн рублей, сообщили ТАСС в региональном Минобразования.

"В Приморском крае в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" [в 2020 году] создано 6 860 новых мест в 62 образовательных организациях различных типов для дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", - сказали в пресс-службе.

Проект "Успех каждого ребенка" предусматривает развитие детей по шести направлениям - техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному, краеведческому и социально-педагогическому. В этом году наибольшее число созданных мест, более 2 тыс., ориентировано на обучение техническим дисциплинам.

В краевом министерстве отметили, что в регионе продолжат создание и оборудование мест, где дети смогут получать дополнительные знания.

Основная цель проекта "Успех каждого ребенка", который является частью нацпроекта "Образование", - увеличение охвата детей дополнительным образованием к 2024 году до 80%. Национальный проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.