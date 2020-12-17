Более 1,6 млн вызовов обработали в Москве операторы горячей линии по вопросам коронавируса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Операторы горячей линии по вопросам коронавируса отработали с начала пандемии уже более 1,6 млн вызовов, в сутки поступают до 50 тыс. звонков. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, когда коронавирусная инфекция начала распространяться в столице, все городские службы, в том числе специалисты центров госуслуг, оперативно включились в борьбу за здоровье москвичей. За три дня была развернута горячая линия по вопросам COVID-19. В день около 400 человек принимали до 50 тыс. звонков.

"На сегодняшний день операторы-сотрудники центров "Мои документы" уже обработали более 1,6 млн вызовов. Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Благодаря совместным усилиям специалистов горячей линии и команды из 7 тыс. социальных работников, москвичи получили уже более полумиллиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, корма для домашних животных, твердого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по безработице на период домашнего режима", - сказала Ракова.

Она уточнила, что сейчас сотрудники центров госуслуг выявляют контактных с заболевшими COVID-19 - только с октября операторы уже обзвонили почти 250 тыс. заболевших и выявили более 360 тыс. контактных лиц. Еще 600 специалистов офисов "Мои документы" помогали медицинским работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы. Свыше 200 тыс. направлений для взятия биоматериала были внесены в систему сотрудниками центров госуслуг, а у врачей оставалось больше времени на лечение пациентов.

По словам заммэра, более 70 тыс. жителей, которые были вынуждены соблюдать режим домашний режим, получили листки нетрудоспособности благодаря работе курьеров - сотрудников офисов "Мои документы". Кроме того, "Мои документы" помогали коллегам из Центра занятости населения.

"Специалисты обрабатывали заявки на портале "Моя работа" и подбирали медицинский персонал для открывающихся стационаров. В кратчайшие сроки было отработано более 18 тысяч заявок на портале и подобрано свыше 500 помощников медицинских сестер для госпиталя на ВДНХ. Сотрудники офисов "Мои документы" и сейчас продолжают свою работу в центрах госуслуг, в кол-центрах, в стационарах, помогая жителям в трудную минуту сориентироваться в ситуации и получить квалифицированную медицинскую помощь, поддержку психологов и волонтеров", - подчеркнула Ракова.