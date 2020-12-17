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Пандемия COVID-19

CNN: в США число умерших из-за коронавируса за сутки превысило 3,5 тыс.

В стране также зафиксировали более 240 тыс. новых случаев заражения

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Сразу три антирекорда, связанных с последствиями заражения новым коронавирусом, зафиксированы в среду в США - более 3,5 тыс. умерших в течение суток, более 240 тыс. новых случаев заражения и самое высокое 11-й день подряд число госпитализированных с COVID-19 - 113 069 человек.

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Об этом со ссылкой на данные Covid Tracking Project (совместная волонтерская работа по отслеживанию последствий пандемии в США) сообщил в четверг телеканал СNN.

Всего, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 16 964 180 человек, 307 340 из них умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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