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Кризис на Украине

Автомобили гуманитарного конвоя из России прибыли в Донецк и Луганск

Этот гуманитарный конвой стал 101-м по счету

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Конвой машин МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Донецк и Луганск, в настоящее время идет их разгрузка. Об этом в четверг сообщили Донецкое агентство новостей и агентство Луганскинформцентр.

По данным МЧС ЛНР, шесть автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 23,8 тонны медикаментов и медицинского оборудования, отмечает Луганскинформцентр. В Донецке при этом общий вес и состав грузов не уточнили. Нынешний гуманитарный конвой стал 101-м по счету.

В предыдущий раз российский гуманитарный конвой прибыл в Донецк 26 ноября. Тогда было доставлено около 60 тонн лекарств и медицинского оборудования.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов.

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