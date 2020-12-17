В Болгарии на зимних курортах открывают горнолыжные трассы

Горнолыжный комплекс работает с соблюдением жестких санитарных требований - всем туристам измеряют температуру, они в обязательном порядке должны носить защитные маски в лифтовых кабинках и на лифтовых станциях, повсеместно проводится дезинфекция. Предусмотрены мероприятия, которые позволят избежать скопления больших групп людей.

Санитарные власти Болгарии не только не запрещают, но даже рекомендуют заниматься горнолыжным спортом. Они отмечают, что на горнолыжных трассах заразиться коронавирусом невозможно - все лыжники используют и рукавицы, и маски, и очки, и расстояние между ними весьма большое. В то же время медики призывают гостей быть предельно осторожными в гостиницах и в обязательном порядке носить защитные маски.

Болгарские лыжные курорты были традиционно популярны у туристов из Греции, Турции, Македонии, Сербии и России, однако на данный момент страна находится в оранжевой зоне по распространению коронавируса, и до 21 декабря в стране введен частичный локдаун, который, вероятно, будет продлен до конца января. На онлайн-обучение переведены все учебные заведения, временно закрылись предприятия общественного питания и крупные торговые центры, запрещено проведение массовых мероприятий.