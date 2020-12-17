Экс-главу Хабаровского края Ишаева госпитализировали с ишемической болезнью сердца

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в растрате 7,5 млн рублей, был госпитализирован 16 декабря с ишемической болезнью. Об этом стало известно 17 декабря в Замоскворецком суде Москвы во время рассмотрения уголовного дела в его отношении.

"Поступил ответ из медицинского учреждения, в котором подтверждается, что гражданин Ишаев с 16 декабря действительно находится в больнице, где у него была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Планируется диагностика, участие [в судебном процессе] не рекомендуется", - огласила документ судья. При этом она назначила повторный запрос в больницу для уточнения диагноза и возможности участия экс-губернатора в судебном процессе.

Следующее заседание назначено на 23 декабря.

Накануне источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что Ишаева доставили в больницу в Москве с сердечным приступом. В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы ТАСС пояснили, что он не явился на судебное заседание, а его адвокаты заявили суду, что у их подзащитного сердечный приступ.

Замоскворецкий суд Москвы приступил на прошлой неделе к рассмотрению по существу уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей в отношении Ишаева и экс-директора представительства "Роснефти" в краевом центре Геннадия Кондратова. Вину в хищениях признал только Кондратов. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, на планируемых судебных заседаниях свидетели по делу будут допрошены по видеоконференц-связи, так как все они находятся в Хабаровске.

Фигуранты дела обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. По данным следствия, с 2014 по 2019 годы Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО "Бейс" по аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.