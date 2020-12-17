В Мурманской области поддержат пострадавшие из-за пандемии кинотеатры на 5,8 млн рублей

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение выделить 5,8 млн рублей в качестве финансовой помощи кинотеатрам и кинозалам, пострадавшим из-за длительных ограничений в связи с пандемией. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о выделении 5,8 млн рублей Фонду развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области для того, чтобы предприниматели могли получить финансовую помощь на возобновление деятельности кинотеатров и кинозалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая поддержка предусматривается на возобновление деятельности, это будет единовременная выплата, ее максимальный размер - 1 млн рублей, при этом сумма выплаты будет зависеть от площади помещения кинотеатра или кинозала и размера штата предприятия на момент подачи заявки.

Ранее из резервного фонда были выделены средства в размере 27,6 млн рублей на компенсацию арендных и коммунальных платежей в размере 100% для ряда предприятий: кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах. Компенсация полагается после предоставления документов, подтверждающих, что эти расходы предприятие уже понесло.

"Еще одним направлением помощи бизнесу стала разработка региональным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства нового кредитного продукта: до 3 млн рублей на 3 года под 1% годовых смогут получить субъекты малого предпринимательства, осуществляющие указанные виды деятельности. Хороший недорогой микрозайм, поэтому, я думаю, предприниматели воспользуются им", - цитируют в сообщении профильного замгубернатора Дмитрия Филиппова.

В числе других мер поддержки МСП в регионе действует сокращенная ставка налога по упрощенной системе налогообложения, она снижена с 6% до 1% для тех, кто платит налог с дохода, и с 15% до 5% для тех, кто платит налог с суммы дохода за вычетом расходов. Эти меры поддержки будут действовать в течение трех лет. Кроме того, за пользование объектами государственной и муниципальной собственности предусмотрена отсрочка арендной платы.