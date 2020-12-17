Посол РФ в Эстонии заявил об интересе граждан республики к российской вакцине "Спутник V"

ТАЛЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Жители Эстонии интересуются возможностью использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом посол России в Эстонии Александр Петров написал в письме на имя гендиректора Департамента здоровья республики Юллара Ланно.

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"К нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - говорится в письме, фрагменты которого приводит в четверг портал ERR.

Посол добавил, что, если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.

Премьер-министр страны Юри Ратас ранее заявлял, что Эстония не намерена покупать вакцину "Спутник V".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность вакцины составляет 95%.