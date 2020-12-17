{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Из России в Карабах прибыла гуманитарная помощь

В МЧС уточнили, что первые три железнодорожных вагона привезли предметы первой необходимости
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первые три железнодорожных вагона с гуманитарной помощью прибыли из России в Нагорный Карабах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"По железной дороге в Нагорный Карабах прибыли первые три вагона с грузом весом более 80 тонн. Это предметы первой необходимости. Специалистами МЧС России осуществляется разгрузка и доставка гуманитарной помощи к местам назначения", - сказали в ведомстве.

Ожидается прибытие в Нагорный Карабах еще 54 вагонов, которые доставят стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности - груз общим весом около 1 200 тонн. Ранее в Карабах тремя автоколоннами доставлялись стройматериалы.

Теги
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пандемия COVID-19
В России выявили за сутки 28 214 заразившихся коронавирусом
Общее число инфицированных достигло 2 762 668
Читать полностью