Из России в Карабах прибыла гуманитарная помощь

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первые три железнодорожных вагона с гуманитарной помощью прибыли из России в Нагорный Карабах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"По железной дороге в Нагорный Карабах прибыли первые три вагона с грузом весом более 80 тонн. Это предметы первой необходимости. Специалистами МЧС России осуществляется разгрузка и доставка гуманитарной помощи к местам назначения", - сказали в ведомстве.

Ожидается прибытие в Нагорный Карабах еще 54 вагонов, которые доставят стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности - груз общим весом около 1 200 тонн. Ранее в Карабах тремя автоколоннами доставлялись стройматериалы.