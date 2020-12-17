"Одноклассники" запустили сервис знакомств через видеочаты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили сервис "Окно", с помощью которого пользователи смогут знакомиться друг с другом через видеозвонки, говорится в сообщении компании.

Новый сервис работает на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group и позволяет искать собеседников в случайном порядке, общаясь в формате видеочата, не выходя из социальной сети.

В "Окне" можно быстро найти собеседника с помощью простых поисковых параметров: пола, возраста, общих интересов. Пользователи сами выбирают, общаться с появившимся в "Окне" человеком или выбрать следующего пользователя для знакомства. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение в соцсети с помощью кнопки "Дружить" в один клик.

Сервис автоматически подставляет в профиль в "Окне" минимальный набор данных пользователя: имя, пол и возраст. При желании можно заменить имя на любое другое: в этом случае оно будет отображаться при общении. Пол и возраст не видны собеседникам.

При этом в "Одноклассниках" заверили, что пользователи защищены от нежелательных знакомств и плохого контента: в любой момент на собеседника можно пожаловаться с помощью специальной кнопки. После этого модерация получит скриншот звонка, а пользователь сможет перейти к следующему собеседнику. Если пользователь несколько раз нарушил правила пользования сервисом, доступ в "Окно" для него может быть ограничен.

"В "Окно" можно попасть из официальной группы "Окно -- мир новых знакомств", также оно доступно на "Витрине игр". Для использования нового сервиса нужен аккаунт в соцсети. "Окно" работает в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android.